ИИ-помощник составит конспект онлайн-встречи для жителей Коми, найдет главное и напомнит об итогах

МТС, цифровая экосистема, представила функцию помощника на основе искусственного интеллекта (ИИ), внедренную в платформу для бизнес-коммуникаций и совместной работы МТС Линк. Помощник может напоминать об итогах прошедших онлайн-встреч, находить нужные записи, составлять сводки информации по определенной теме, а также выделять ключевые моменты обсуждений в чатах. Функция разработана на базе генеративной нейросети.

Запрос ИИ-помощнику МТС Линк можно формулировать в свободной форме, как при обращении к любому другому GPT-ассистенту. Например, по запросу «Какие решения были приняты на моих встречах на прошлой неделе?» он выдаст краткий обзор всех договоренностей.