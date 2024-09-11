Придется платить всем: владельцам квартир объявили о новых штрафах за трубы отопления - начнут в сентябре
- 14:15 11 сентября
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- Служба новостей
Старые радиаторы и трубы, оставшиеся с советских времён, могут выглядеть надёжно, но на самом деле они представляют собой серьёзную угрозу. Со временем такие трубы начинают ржаветь, протекать и даже могут лопнуть. Об этом предупреждает строительный эксперт Федор Васильев.
По словам Васильева, старое оборудование несёт в себе риск неожиданных и потенциально опасных ситуаций. В лучшем случае, вы столкнетесь с протечками, вызванными износом соединений. Однако, ржавчина повреждает трубы не только снаружи, но и изнутри, что значительно увеличивает риск.
Эксперт советует сразу же заменять трубы при появлении ржавчины или течи. Ответственность за ремонт труб водоснабжения лежит на управляющей компании. Ремонт должен быть бесплатным для жильцов, так как трубы являются частью общедомового имущества.
Попытка самостоятельного ремонта может привести к штрафам. Замена радиаторов также может быть покрыта за счёт коммунальных служб, если они подключены напрямую к главной трубе и без запорного клапана.
Не стоит прятать трубы в декоративные короба из гипсокартона или других материалов. Это может не только нарушить эстетику, но и скрыть потенциальные проблемы, усложняя доступ к трубам. В случае необходимости серьёзного ремонта, мастера могут сломать короб, чтобы добраться до повреждённого участка.
Если вам нужно провести изменения в квартире, то процесс согласования зависит от масштаба работ. Для небольших изменений достаточно пригласить инженера из ЖЭКа.
Однако, если планируются серьезные работы, потребуется более тщательная подготовка и согласование. Вот шаги, которые необходимо выполнить:
- Закажите проект переустройства системы отопления или водоснабжения. Это позволит правильно спланировать все работы и избежать ошибок.
- Получите технический паспорт БТИ. Этот документ содержит информацию о техническом состоянии вашего жилья и необходимых разрешениях.
- Пригласите эксперта для проведения обследования вашего помещения. Эксперт выдаст техническое заключение о состоянии строительных конструкций и возможности проведения перепланировки.
- Подготовьте все необходимые документы и подайте заявление на согласование через МФЦ или портал Госуслуг. Включите в пакет проект, технический паспорт и заключение эксперта.
- Получите разрешение от Управляющей компании (УК) и только после этого приступайте к ремонтным работам. Такой порядок действий поможет обеспечить законность и безопасность проводимых изменений.
Старые трубы и радиаторы могут стать причиной серьёзных проблем, если их не заменить вовремя. Следите за состоянием коммуникаций и не забывайте о профилактической замене, чтобы избежать проблем в будущем, заключил Васильев, пишет sevastopolmedia.ru.