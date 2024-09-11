Придется платить всем: владельцам квартир объявили о новых штрафах за трубы отопления - начнут в сентябре

Старые радиаторы и трубы, оставшиеся с советских времён, могут выглядеть надёжно, но на самом деле они представляют собой серьёзную угрозу. Со временем такие трубы начинают ржаветь, протекать и даже могут лопнуть. Об этом предупреждает строительный эксперт Федор Васильев.

По словам Васильева, старое оборудование несёт в себе риск неожиданных и потенциально опасных ситуаций. В лучшем случае, вы столкнетесь с протечками, вызванными износом соединений. Однако, ржавчина повреждает трубы не только снаружи, но и изнутри, что значительно увеличивает риск.