Жительница Коми получила штраф из-за оскорбительного комментария в социальной сети

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Суд оштрафовал жительницу Яреги за оскорбления в социальной сети. По данным пресс-службы судов Коми, утром 5 июля 2024 года женщина, находясь дома, зашла в социальную сеть "ВКонтакте". В сообществе "Информационная программа "День" она написала оскорбительные сообщения в адрес другого пользователя, тем самым унизив его честь и достоинство.

Судебный участок в Яреге признал женщину виновной в административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ.

Ей назначили штраф в размере 5 000 рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.