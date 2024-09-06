Жительница Коми получила штраф из-за оскорбительного комментария в социальной сети
- 23:20 6 сентября
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- Инесса Богатая
Суд оштрафовал жительницу Яреги за оскорбления в социальной сети.
По данным пресс-службы судов Коми, утром 5 июля 2024 года женщина, находясь дома, зашла в социальную сеть "ВКонтакте". В сообществе "Информационная программа "День" она написала оскорбительные сообщения в адрес другого пользователя, тем самым унизив его честь и достоинство.
Судебный участок в Яреге признал женщину виновной в административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ.
Ей назначили штраф в размере 5 000 рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Напомним, что ранее мы писали, что заключенному воркутинского СИЗО пытались передать алкоголь в пятилитровой емкости. Отправитель обмотал бутылку женской одеждой. Сотрудники СИЗО быстро обнаружили незаконный предмет и изъяли его. На человека, который пытался отправить этот увеселительный напиток составлен протокол.