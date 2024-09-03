Сыктывкарцы отправятся на пару часов в Египет
- 13:45 3 сентября
- 16+
- Дарья Шучалина
Государственный академический театр оперы и балета Коми откроет завтра вечером 67-й сезон премьерой оперы «Аида» Джузеппе Верди. Это увлекательная история о страстях, любви и предательстве в Древнем Египте.
Опера поставлена в концертном исполнении (на полноценный спектакль, по признанию руководства «храма музыки», средств не хватило). Однако действо все равно впечатлит: оркестр будет играть прямо на сцене, а солисты и хор поразят своим вокалом на фоне видео-контента, который будет транслироваться на задник сцены и поможет погрузиться в атмосферу одной из древнейших на планете цивилизаций.
Дирижировать мировым шедевром, которому вот уже 153 года, в Сыктывкар приехал москвич Константин Хватынец. Он признался нашему изданию, что доволен уровнем мастерства здешней труппы.
«Что касается режиссуры - она классическая, однако с чертами современного театра, так что увлечет и меломанов, и зрителей, которым оперное искусство в новинку», - пояснил «Про Городу» маэстро.
Коучем по вокалу и постановке итальянского произношения (опера прозвучит на языке оригинала с синхронным переводом на электронном табло над сценой) выступила Людмила Шемчук из Москвы. Оперная дива исполняла «Аиду» свыше полусотни раз за свою творческую карьеру в Метрополитен-опера, Ла Скала и на других ведущих сценах мира (ее партнерами были знаменитые Пласидо Доминго и Лучано Паваротти).
- Билеты на открытие сезона почти полностью ю распроданы, что нас радует, - поделился с «Про Городом» директор театра Алексей Садовский. - Многие посетовали, что премьеру мы покажем только один раз в этом месяце. В следующий раз она появится в афише в декабре, затем в марте 2025-го. Ею же мы откроем в апреле фестиваль «Сыктывкарса тулыс».
Собеседник «Про Города» также пояснил нам причину нехватки денег на полноценный спектакль. Дело в том, что помимо «Аиды» сыктывкарцев и гостей столицы Коми в новом сезоне ожидают и другие затратные по расходам премьеры.
В их числе опера Петра Чайковского «Евгений Онегин» (31 октября, 1 и 2 ноября), мюзикл Александра Пантыкина «Мертвые души» (29 и 30 ноября), вечер балета (20 и 21 декабря) с «Кармен-сюитой» Жоржа Бизе и Родиона Щедрина.
Еще одна балетная премьера поставлена в репертуар на 28 февраля и 1 марта 2025-го - «Спящая красавица» Петра Чайковского.
Почти следом - 29 и 30 марта - поклонников оперетты ожидает премьера «Розы ветров» Бориса Мокроусова.
Для юных гостей тоже готовятся музыкальные спектакли. В том числе - премьеры.
В течение сезона театр устроит «парад дирижеров»: нашим оркестром будут управлять маэстро из разных регионов России и даже из Италии (Алессандро Биччи).