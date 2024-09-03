Сыктывкарцы отправятся на пару часов в Египет

Государственный академический театр оперы и балета Коми откроет завтра вечером 67-й сезон премьерой оперы «Аида» Джузеппе Верди. Это увлекательная история о страстях, любви и предательстве в Древнем Египте.

Опера поставлена в концертном исполнении (на полноценный спектакль, по признанию руководства «храма музыки», средств не хватило). Однако действо все равно впечатлит: оркестр будет играть прямо на сцене, а солисты и хор поразят своим вокалом на фоне видео-контента, который будет транслироваться на задник сцены и поможет погрузиться в атмосферу одной из древнейших на планете цивилизаций.

Дирижировать мировым шедевром, которому вот уже 153 года, в Сыктывкар приехал москвич Константин Хватынец. Он признался нашему изданию, что доволен уровнем мастерства здешней труппы.

«Что касается режиссуры - она классическая, однако с чертами современного театра, так что увлечет и меломанов, и зрителей, которым оперное искусство в новинку», - пояснил «Про Городу» маэстро.

Коучем по вокалу и постановке итальянского произношения (опера прозвучит на языке оригинала с синхронным переводом на электронном табло над сценой) выступила Людмила Шемчук из Москвы. Оперная дива исполняла «Аиду» свыше полусотни раз за свою творческую карьеру в Метрополитен-опера, Ла Скала и на других ведущих сценах мира (ее партнерами были знаменитые Пласидо Доминго и Лучано Паваротти).