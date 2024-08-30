В Сыктывкаре можно взять в аренду здание почти на полвека всего за рубль

В Сыктывкаре нового владельца ждет здание бывшей 13-й школы в местечке Лесозавод. Объект культурного наследия можно взять на 49 лет всего за один рубль аренды за год.

Об этом «Про Городу» сообщил руководитель Комитета Коми имущественных и земельных отношений Андрей Майер.

Напомним, здание много лет простаивает. За это время региональное ведомство оплатило проектно-сметную документацию и получило положительные заключения всех необходимых экспертиз. Так что желающим восстановить объект культурного наследия можно будет сэкономить на расходах.