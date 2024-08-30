В Сыктывкаре можно взять в аренду здание почти на полвека всего за рубль
- 22:00 30 августа
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- Дарья Шучалина
В Сыктывкаре нового владельца ждет здание бывшей 13-й школы в местечке Лесозавод. Объект культурного наследия можно взять на 49 лет всего за один рубль аренды за год.
Об этом «Про Городу» сообщил руководитель Комитета Коми имущественных и земельных отношений Андрей Майер.
Напомним, здание много лет простаивает. За это время региональное ведомство оплатило проектно-сметную документацию и получило положительные заключения всех необходимых экспертиз. Так что желающим восстановить объект культурного наследия можно будет сэкономить на расходах.
- Главное условие: сохранить внешний облик здания и выполнить охранные обязательства, а внутри его можно обустроить по-разному, - пояснил нам Андрей Александрович. - Что касается назначения: ограничений нет. Здесь можно разместить то, что сочтет нужным арендатор, главное - с соблюдением требований законодательства.
Что касается еще одного объекта в Сыктывкаре с аналогичным госстатусом - по улице Советская, 45 (бывший детский сад) - власти Коми в настоящее время ведут переговоры с бизнесом, чтобы привести его в нормативное состояние в рамках социального партнерства.
А вот экс-роддом по Бабушкина, 11, переданный в свое время в аренду Епархии, был у нее забран за нарушения требований, предъявляемых к восстановлению особых объектов. И теперь эту миссию выполняет Минтруд Коми.
Когда работы будут завершены, в здании планируют проводить мероприятия для пожилых горожан.