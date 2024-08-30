Предпринимателя из Коми оштрафовали на 125 тысяч рублей за трудоустройство иностранца
- 30 августа 21:45
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- Инесса Богатая
Индивидуального предпринимателя из Коми привлекли к административной ответственности за найм на работу мигранта. Отметим, что у иностранца не было документов, разрешающих работать в стране. Подробнее об этом сообщили в пресс-службе судов республики.
По информации ведомства, гражданин Узбекистана нашел работу разнорабочим на пилораме в Прилузье, занимаясь распиловкой древесины.
Сам факт найма иностранного гражданина без оформленного патента является нарушением. Предприниматель обязан был удостовериться в соблюдении работником миграционных норм. ИП могли оштрафовать до 800 тысяч рублей или же временно приостановить его деятельность до трех месяцев.
С учетом обстоятельств было назначено наказание ниже минимальных санкций — 125 000 рублей.
Решение суда еще не вступило в законную силу.