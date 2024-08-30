Предпринимателя из Коми оштрафовали на 125 тысяч рублей за трудоустройство иностранца

Индивидуального предпринимателя из Коми привлекли к административной ответственности за найм на работу мигранта. Отметим, что у иностранца не было документов, разрешающих работать в стране. Подробнее об этом сообщили в пресс-службе судов республики.

По информации ведомства, гражданин Узбекистана нашел работу разнорабочим на пилораме в Прилузье, занимаясь распиловкой древесины.