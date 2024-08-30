Сыктывкарцам звонят через мессенджеры: аферисты маскируются под сотрудников сотовых компаний

Фото "Про Город Сыктывкар"

Последний день лета для сыктывкарцев ознаменовался активизацией телефонных мошенников. Аферисты с утра названивают горожанам на мобильники, представляясь сотрудниками того или иного оператора сотовой связи. Какую на сей раз «легенду» придумали изобретательные и бессовестные кибер-преступники? Корреспондент и редактор «Про Города» тоже сегодня оказались в фокусе внимания мошенников. Они звонят с телефонов 8-800 и сообщают о том, что представляют главный московский офис той компании, связью которой пользуется тот или иной абонент.

Приятный мужской голос с очень деловитой тональностью сообщает о том, что якобы истек договор обслуживания сим-карты, однако оператор сотовой связи заинтересован его продлить, чтобы не передавать номер какому-то иному пользователю. А для продления правоотношений с компанией достаточно дать добро на получение смс. В сообщении будет указан разовый код, который надо назвать звонящему, чтобы он его использовал для заключения нового договора.

Разумеется, истинные мотивы получения разового кода – это возможность проникновения не только в мобильник, но и через него во все мобильные приложения, порталы и сайты, на которых содержатся ваши персональные данные. А они, в свою очередь, мошенникам нужны для выведения ваших денег с банковских счетов, а также для оформления на вас микрозаймов, кредитов и иных долговых обязательств.

«Про Город» напоминает читателям о важности игнорирования звонков с «левых» номеров. А если вы не можете этого сделать, но при первых же фразах того, кто на том конце провода, относительно необходимости предоставить хоть какие-то сведения о себе – бросайте трубку. Помните, что некоторые аферисты обладают психологическими знаниями и методами НЛП, а также гипноза, чтобы на время отключить ваше сознание и посредством словесных манипуляций заставить сделать то, о чем вы потом пожалеете.

Кроме того, напоминаем предупреждение от органов правопорядка, неоднократно поясняющих, что жертвам таких преступников помочь очень сложно. Вычислить местонахождение, как правило, не удается, поскольку телефоны, с которых звонят мошенники, разовые, а зарегистрированы они на сторонних лиц и в основном за пределами нашей страны. Также за границей базируются серверы, с которых аферисты рассылают мошеннические письма по электронным почтам. Так что найти, а уж тем более поймать и привлечь к уголовной ответственности преступников-фантомов – нереально. Самое лучшее – не становиться их жертвами, а для этого достаточно не доверять незнакомым людям, которые выходят на вас с запросами о персональных данных. Также не ведитесь на приманки в виде ссылок на сайты и иные интернет-ресурсы с якобы выигранными вами призами и подарками.