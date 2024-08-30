Ремонт дорог: качество обновленных участков в Сыктывкаре проверят общественники
- 16:15 30 августа
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- Дарья Шучалина
Общественная палата Коми проверит качество работ на «транспортных артериях» столицы региона. Речь о тех участках, которые этим летом ремонтировались по линии нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Как сообщила «Про Городу» руководитель исполнительной дирекции Александра Афонина, члены и эксперты в рамках постоянной рабочей группы по вопросам ЖКХ палаты намерены проверить состояние автодорог на территории столицы Коми после проведенных работ в рамках летней кампании.
- Мы призываем жителей Сыктывкара направлять к нам в палату информацию в случае выявления недочетов в работе подрядчиков на тех или иных участках, - отметила собеседница «Про Города». – Мы проверим все поступающие к нам сигналы и доведем их в случае подтверждения ненадлежащего качества работ до администрации Сыктывкара и Минстроя Коми.
К своим обращениям жители с активной гражданской позицией должны приложить фотографии, а также – указать точные координаты и адреса проблемных участков «транспортных артерий» муниципалитета.
Также палата готова отработать обращения по теме ремонта дорог и от жителей остальных городов и районов Коми, поскольку держит на постоянном контроле реализацию властями региона данного национального проекта.