Ремонт дорог: качество обновленных участков в Сыктывкаре проверят общественники

Общественная палата Коми проверит качество работ на «транспортных артериях» столицы региона. Речь о тех участках, которые этим летом ремонтировались по линии нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщила «Про Городу» руководитель исполнительной дирекции Александра Афонина, члены и эксперты в рамках постоянной рабочей группы по вопросам ЖКХ палаты намерены проверить состояние автодорог на территории столицы Коми после проведенных работ в рамках летней кампании.