Газ в доме: правила для детей и напоминание для взрослых

- Во-первых, важно донести до детей мысль о недопустимости игр с газовой плитой или колонкой: малышам нельзя самим включать и выключать эти приборы, - напоминают читателям «Про Города» газовики. – Во-вторых, следует знать признаки утечки газа: самый основной – это запах тухлых яиц. Если вы его почувствовали, ни в коем случае не включайте в квартире свет или электроприборы во избежание взрыва.

В-третьих, научите детей не браться за спички, свечи и зажигалки: в случае утечки газа ими пользоваться также запрещено. В-четвертых:,натренируйе детей обо всех проблемах в доме сразу же сообщать вам. В том числе, если в жилье появился неприятный запах.