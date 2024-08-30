Газ в доме: правила для детей и напоминание для взрослых
- 14:15 30 августа
- 6+
- Дарья Шучалина
- Во-первых, важно донести до детей мысль о недопустимости игр с газовой плитой или колонкой: малышам нельзя самим включать и выключать эти приборы, - напоминают читателям «Про Города» газовики. – Во-вторых, следует знать признаки утечки газа: самый основной – это запах тухлых яиц. Если вы его почувствовали, ни в коем случае не включайте в квартире свет или электроприборы во избежание взрыва.
В-третьих, научите детей не браться за спички, свечи и зажигалки: в случае утечки газа ими пользоваться также запрещено. В-четвертых:,натренируйе детей обо всех проблемах в доме сразу же сообщать вам. В том числе, если в жилье появился неприятный запах.
В-пятых, дети должны знать, что в любой опасной для них ситуации, связанной с проблемами эксплуатации оборудования в квартире, лучше всего покинуть ее, закрыв на собой дверь на замок. При выходе на улицу следует набрать с мобильного телефона номер экстренной профильной службы – это 104. Или общий – 112.
Взрослым же из числа собственников жилья в многоквартирном доме газовики напоминают о необходимости заключения договора на техобслуживание, который предусматривает посещение специалистами вашего жилья с проверками состояния приборов на газе.
Дарья ШУЧАЛИНА