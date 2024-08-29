Проблемы с горячей водой в Сыктывкаре: почему коммунальщики затянули свои ремонты
- 21:00 29 августа
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- Дарья Шучалина
Почему этим летом у ресурсников затянулись работы на сетях, что привело к затяжным отключениям горячей воды? В курсе ли этой проблемы органы надзора и будут ли проводить проверки по жалобам сыктывкарцев?
- В этом году мы испытывали трубопроводы на плотность и прочность по новой методике – более высоким давлением, чем обычно. Результат – большое количество порывов. Устранив их летом, мы сведем к минимуму вероятность ЧП зимой, - так пояснили представители Коми филиала Группы «Т Плюс» затянувшиеся работы на территории Сыктывкара в раках подготовки муниципалитета к отопительному сезону. – Кроме того, мы приняли на обслуживание более 40 километров бесхозяйных теплосетей. В основном они в плохом состоянии, и их тоже надо подготовить к зиме.
Плюс - перекладки, благоустройство, проверка и ремонт сетей на участках, которые благоустраиваются по федеральным программам. И времени на это все из-за позднего завершения отопительного сезона оказалось на две недели меньше, чем в прежние годы.
- И все же мы намерены качественно подготовить сети к зиме, - заверили читателей «Про Города» в копании. - На помощь сыктывкарцам откомандированы ремонтные бригады из Ухты, Инты и Воркуты. Работы идут по усиленному графику, без выходных.
С завтрашнего дня (30 августа) начнется подача тепла в школы, детские сады и другие соцобъекты. Сейчас компания в приоритетном порядке ремонтирует сети, снабжающие, в том числе, эти учреждения. Затем будут устранены дефекты, влияющие на горячее водоснабжение отдельно стоящих жилых домов.
Между тем, в Службе Коми стройжилтехнадзора «Про Городу» сообщили о том, что в связи со шквалом жалоб горожан на трехнедельное и более отсутствие горячей воды в жилфонде представители этого ведомства запускают проверку ресурсоснабжающей организации. Ее цель – проверить правдивость доводов о том, почему работы проводятся дольше намеченного. Если окажется, что время просрочено неправомерно, то виновных ждет привлечение к ответственности.