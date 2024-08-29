Проблемы с горячей водой в Сыктывкаре: почему коммунальщики затянули свои ремонты

Почему этим летом у ресурсников затянулись работы на сетях, что привело к затяжным отключениям горячей воды? В курсе ли этой проблемы органы надзора и будут ли проводить проверки по жалобам сыктывкарцев?

- В этом году мы испытывали трубопроводы на плотность и прочность по новой методике – более высоким давлением, чем обычно. Результат – большое количество порывов. Устранив их летом, мы сведем к минимуму вероятность ЧП зимой, - так пояснили представители Коми филиала Группы «Т Плюс» затянувшиеся работы на территории Сыктывкара в раках подготовки муниципалитета к отопительному сезону. – Кроме того, мы приняли на обслуживание более 40 километров бесхозяйных теплосетей. В основном они в плохом состоянии, и их тоже надо подготовить к зиме.

Плюс - перекладки, благоустройство, проверка и ремонт сетей на участках, которые благоустраиваются по федеральным программам. И времени на это все из-за позднего завершения отопительного сезона оказалось на две недели меньше, чем в прежние годы.