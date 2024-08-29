Псевдо-чат "банка" может лишить сыктывкарцев денег

Онлайн-мошенники не унимаются. Сегодня жителям Сыктывкара они разослали письма по электронным почтам с предложением перейти в чат одного из банков. Эта уловка нацелена заманить людей на ложный сайт, через который аферисты могут заразить ваши гаджеты вирусами и получить удаленный доступ к вашим персональным данным.

Текст сообщения от кибер-преступников выглядит так:

«Уведомляем Вас о поступлении 4 новых сообщений в Вашем чате с банком. Менеджер Сбербанка пытался донести до Вас важную информацию, которая требует Вашего ознакомления. Для просмотра сообщений и получения дальнейших рекомендаций, воспользуйтесь ссылкой. Рекомендуем как можно скорее ознакомиться с поступившими сообщениями».

К тексту приглается кликабельная фраза «перейти в чат», которая и ведет к ложному сайту, созданному мошенниками. Если перейти по ссылке, можно заразить свой телефон или компьютер вирусами, а также – создать условия для взлома ваших персональных данных, что повлечет вывод ваших денег с настоящего мобильного приложения банка, а также – риск оформления на вас кредита аферистами.