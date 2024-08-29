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Жители Республики могут проголосовать за новый "Вкус Коми"

Жители Республики могут проголосовать за новый "Вкус Коми"Фото "Про Город Сыктывкар"

Власти Коми предлагают жителям Республики выбрать внешний облик нового бренда продовольствия в регионе «ВКУС КОМИ».  

Фото предоставлено Минсельхозпродом Коми 

- Бренд позволит объединить все производимые сегодня в Республике продовольственные товары под одной общей маркой, укрепить их имидж и выделиться среди множества разрозненных брендов, - отметили «Про Городу» в Минсельхозпроде Коми.

В перспективе элементы нового бренда планируется использовать при оформлении упаковки привычных товаров, таких, как: молочные и хлебобулочные изделия, мясные полуфабрикаты. А также - при оформлении торговых точек, в которых эта продукция будет реализовываться.

- Мы ценим ваше мнение и приглашаем принять участие в опросе, чтобы определить, какой эскиз нового бренда окажется наиболее привлекательным для потребителей, - добавили в министерстве.

Опрос доступен на Платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Дарья ШУЧАЛИНА
 

  
 

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