Жители Республики могут проголосовать за новый "Вкус Коми"

Власти Коми предлагают жителям Республики выбрать внешний облик нового бренда продовольствия в регионе «ВКУС КОМИ».

Фото предоставлено Минсельхозпродом Коми

- Бренд позволит объединить все производимые сегодня в Республике продовольственные товары под одной общей маркой, укрепить их имидж и выделиться среди множества разрозненных брендов, - отметили «Про Городу» в Минсельхозпроде Коми.

В перспективе элементы нового бренда планируется использовать при оформлении упаковки привычных товаров, таких, как: молочные и хлебобулочные изделия, мясные полуфабрикаты. А также - при оформлении торговых точек, в которых эта продукция будет реализовываться.