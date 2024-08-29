В Коми может появиться площадка для собак почти за миллион рублей
- 11:45 29 августа
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- Инесса Богатая
Фото из архива
Администрация Печоры объявила тендер на создание зоны для собак. Максимальная стартовая цена контракта установлена в размере 853 122 рубля. Согласно техническому заданию, площадка будет размещена на улице Московской. Обустроить объект требуется до 12 ноября.
Подрядчику необходимо сохранить все существующие зеленые насаждения и коммунальные коммуникации.
Все материалы, используемые в процессе, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстанавливаемыми, без дефектов и полностью функциональными.
Заявки на выполнение работ принимаются до 3 сентября.
Первую в Печоре площадку для домашних животных у дома № 21 на улице Ленинградской обустроили в 2016 году по инициативе жителей и силами ТСЖ "Ленинградское".