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В Коми может появиться площадка для собак почти за миллион рублей

В Коми может появиться площадка для собак почти за миллион рублейФото из архива

Администрация Печоры объявила тендер на создание зоны для собак. Максимальная стартовая цена контракта установлена в размере 853 122 рубля. Согласно техническому заданию, площадка будет размещена на улице Московской. Обустроить объект требуется до 12 ноября.

Подрядчику необходимо сохранить все существующие зеленые насаждения и коммунальные коммуникации.

Все материалы, используемые в процессе, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстанавливаемыми, без дефектов и полностью функциональными.

Заявки на выполнение работ принимаются до 3 сентября.

Первую в Печоре площадку для домашних животных у дома № 21 на улице Ленинградской обустроили в 2016 году по инициативе жителей и силами ТСЖ "Ленинградское".

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