В зоне СВО погибли два бойца из Коми
- 08:30 29 августа
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- Татьяна Зубова
В рамках проведения специализированной военной операции погибли рядовой Евгений Куделин и рядовой Виктор Кувалдин из Коми. Об этом 28 августа сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба.
Евгений Владимирович Куделин - уроженец Ленинграда. До призыва на фронт жил м трудился в Сыктывкаре. В бою выполнял обязанности водителя-радиотелефониста.
Виктор Кувалдин родился в Кирове и также позднее переехал в Сыктывкар. В зоне СВО выполнял боевые задачи в должности командира отделения в мотострелковом батальоне.
Губернатор выразил соболезнования близким погибших военных.
"Желаю мужества и сил справиться с утратой", — написал Владимир Уйба в социальных сетях.
Напомним, ранее в Коми погиб боец СВ. Мужчина вернулся с фронта и прогуливался по Сыктывкаре, когда увидел в реке тонущих женщину. Он бросился в воду и ценой собственной жизни смог вытолкнуть горожанам на берег