В зоне СВО погибли два бойца из Коми

В рамках проведения специализированной военной операции погибли рядовой Евгений Куделин и рядовой Виктор Кувалдин из Коми. Об этом 28 августа сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба. Евгений Владимирович Куделин - уроженец Ленинграда. До призыва на фронт жил м трудился в Сыктывкаре. В бою выполнял обязанности водителя-радиотелефониста.

Виктор Кувалдин родился в Кирове и также позднее переехал в Сыктывкар. В зоне СВО выполнял боевые задачи в должности командира отделения в мотострелковом батальоне.

Губернатор выразил соболезнования близким погибших военных.

"Желаю мужества и сил справиться с утратой", — написал Владимир Уйба в социальных сетях.