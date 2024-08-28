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Из Коми в Ровеньки отправили еще одну гуманитарную посылку

Из Коми в Ровеньки отправили еще одну гуманитарную посылкуФото Минобрнауки Коми

В начале августа Министерство труда Республики Коми инициировало сбор школьных принадлежностей для Ровеньковского дома-интерната для лиц с особыми потребностями.

К этой акции присоединились сотрудники Министерства образования и науки Республики Коми, обеспечив школьную подготовку для детей из Ровеньков.

Собранных вещей оказалось достаточно много, поэтому их направят не только в дом-интернат, но также в детские сады, школы и детские дома Ровеньков.

Напомним, ранее администрация Сыктывкара передала гумпомощь организации "Народный фронт" для отправки нашим бойцам в зону СВО. В последней отправке участвовали 12 предприятий столицы Коми, которые приобрели необходимые товары по запросам военнослужащих.

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