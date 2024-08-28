Из Коми в Ровеньки отправили еще одну гуманитарную посылку

Фото Минобрнауки Коми

В начале августа Министерство труда Республики Коми инициировало сбор школьных принадлежностей для Ровеньковского дома-интерната для лиц с особыми потребностями. К этой акции присоединились сотрудники Министерства образования и науки Республики Коми, обеспечив школьную подготовку для детей из Ровеньков.

Собранных вещей оказалось достаточно много, поэтому их направят не только в дом-интернат, но также в детские сады, школы и детские дома Ровеньков.