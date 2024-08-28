Сыктывкарцы в ожидании горячих батарей: интервью с руководителем Службы стройжилтехнадзора

«Про Город» выяснил для наших читателей тонкости запуска отопительного сезона в Коми, взяв эксклюзивное интервью у руководителя Службы Коми стройжилтехнадзора Ольги Микушевой.

- Ольга Михайловна, как наш регион готов к предстоящей зиме? Когда ожидать получения паспортов готовности жилфонда?

- Кроме объектов коммунальной инфраструктуры к прохождению отопительного периода должны быть подготовлены все многоквартирные дома. Служба совместно с органами местного самоуправления осуществляет оценку готовности жилищного фонда на территории муниципальных образований. Специалисты Службы являются членами муниципальных комиссий по подготовке к отопительному периоду.

До 15 сентября все многоквартирные дома должны получить паспорта готовности, на сегодня порядка 90% домов на территории Республики уже получили эти документы.

- Что должны были сделать УК и ТСЖ за лето для подготовки домов - какие виды работ?