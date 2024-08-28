Сыктывкарцы в ожидании горячих батарей: интервью с руководителем Службы стройжилтехнадзора
- 21:00 28 августа
- 6+
- Дарья Шучалина
«Про Город» выяснил для наших читателей тонкости запуска отопительного сезона в Коми, взяв эксклюзивное интервью у руководителя Службы Коми стройжилтехнадзора Ольги Микушевой.
- Ольга Михайловна, как наш регион готов к предстоящей зиме? Когда ожидать получения паспортов готовности жилфонда?
- Кроме объектов коммунальной инфраструктуры к прохождению отопительного периода должны быть подготовлены все многоквартирные дома. Служба совместно с органами местного самоуправления осуществляет оценку готовности жилищного фонда на территории муниципальных образований. Специалисты Службы являются членами муниципальных комиссий по подготовке к отопительному периоду.
До 15 сентября все многоквартирные дома должны получить паспорта готовности, на сегодня порядка 90% домов на территории Республики уже получили эти документы.
- Что должны были сделать УК и ТСЖ за лето для подготовки домов - какие виды работ?
- Подготовка многоквартирного дома к зиме – это важнейшая задача для управляющих организаций и ТСЖ в летний период. Подготовка начинается с весенних осмотров конструктивных элементов и инженерных систем. По результатам осмотров составляется план ремонтных работ, в ходе которых должны быть устранены все выявленные дефекты и повреждения.
Обязательным этапом подготовки дома к отопительному периоду является промывка, испытания и при необходимости ремонт внутридомовых систем отопления. Также в весенне-летний период управляющие организации и ТСЖ обязаны дважды провести проверку исправности и при необходимости прочистку и ремонт дымовых и вентиляционных каналов.
- А что делать, если с момента объявления отопительного сезона батареи в домах будут холодными - куда обращаться жильцам?
- Решение о начале отопительного периода принимает орган местного самоуправления, издав постановление. Но это не означает, что именно в ту же дату тепло одномоментно поступит ко всем потребителям. Подключение жилья к отоплению – это технологически сложный процесс, он идет поэтапно в соответствии с установленным графиком.
- Сроки от чего зависят?
- От схемы теплоснабжения, действующей в том или ином муниципальном образовании. Узнать конкретные сроки подключении дома к теплу можно в своей управляющей организации, ТСЖ или ЖСК.
- Если тепло в дом уже запущено, но в некоторых помещениях батареи не прогреваются, как быть?
- В этом случае необходимо также обращаться к управленцам жилфондом. В период запуска тепла важнейшей задачей управляющих организаций является регулировка систем теплоснабжения в доме и обеспечение теплом всех жителей.
- Если управляющая организация не реагирует на обращения, то каковы должны быть действия жильцов?
- Я рекомендую потребителям обращаться в нашу Службу или в Госжилинспекции (ГЖИ) по месту жительства. Мы оперативно подключаемся к решению таких проблем.