Новая лыжная база в Сыктывкаре: нагонят ли строители отставание от графика
- 18:45 28 августа
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- Дарья Шучалина
Новая лыжная база, которая строится в Сыктывкаре в районе ул. Лесопарковой для профессионалов и любителей этого вида спорта, готова более чем на половину. Работы там продолжаются: подрядчик старается нагнать отставание от графика.
Напомним, этот долгожданный для любителей лыжных прогулок объект строит АО «ПромМонтажСтрой» по заказу администрации Сыктывкара в лице управления капитального строительства.
Техническая готовность к настоящему времени почти достигла 63 процентов. Бригада рабочих с необходимым количеством техники трудится на стройплощадке в ежедневном режиме, чтобы нагнать план.
Пока что отставание составляет чуть более двух месяцев.
Напомним: изначально база должна была быть сдана в конце июля, чтобы уже предстоящей зимой фанаты ЗОЖ могли бы открыть свой личный сезон катания на лыжах. Однако компания в обещанный ею срок не уложилась.
Между тем, выбора у представителей бизнеса, взявшихся за исполнение контракта, нет – завершить важный проект все равно придется. Тем более что за ходом работ в еженедельном режиме следит профильное региональное ведомство – Минстрой Коми.