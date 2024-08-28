Новая лыжная база в Сыктывкаре: нагонят ли строители отставание от графика

Новая лыжная база, которая строится в Сыктывкаре в районе ул. Лесопарковой для профессионалов и любителей этого вида спорта, готова более чем на половину. Работы там продолжаются: подрядчик старается нагнать отставание от графика.

Напомним, этот долгожданный для любителей лыжных прогулок объект строит АО «ПромМонтажСтрой» по заказу администрации Сыктывкара в лице управления капитального строительства.