Беличий парк в Сыктывкаре: ожидать ли нового затопления

Читатели «Про Города» обеспокоены предстоящим в сезон осенних дождей очередным затоплением полюбившегося общественного пространства – Беличьего парка. Мы выяснили – почему это происходит в межсезонье и возможно ли осушение участка раз и навсегда?

Как пояснили «Про Городу» в администрации Сыктывкара, поскольку рекреационная зона расположена в лесной части, это является естественным уголком природы, на котором невозможно выполнить дренаж.

- Деревья там произрастают в своей естественной среде. А почвы на большей территории города болотистые. Поэтому невозможно дать гарантию, что увлажнения остановятся, - уточнили нам в мэрии. – Вода в лесной части парка всегда уходила довольно медленно: и до обустройства общественного пространства.



В ходе проведения работ уложена пешеходная дорожка, состоящая из ливневки (бревна), геотекстиля, щебня и песка. А сверху – гранитный отсев. Такая технология позволяет влаге уходить с дорожек естественным путем.