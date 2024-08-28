В зоне СВО погиб старший сержант из Печоры

Напомним, ранее в Коми ввели дополнительные льготы для семей участников СВО. Среди прочих по инициативе местных властей, дети из этой категории семей имеют право на бесплатное питание в школах с 1 по 11 классы. Еще одна мера поддержки - получение бесплатного участка. При этом депутаты также предложили дать возможность гражданам получать деньги вместо участка. Размер выплаты на сегодняшний день составляет 300 тысяч рублей.