Псевдо-банкиры выманивают у сыктывкарцев "кровные" по электронной рассылке
- 08:15 28 августа
- 12+
- Дарья Шучалина
Еще одна афера, придуманная онлайн-мошенниками, становится угрозой для ваших денег. Обманщики, маскируясь под два известных банка, заманивают сыктывкарцев на свои вирусные сайты, способные обеспечить им доступ к вашим персональным данным и мобильным приложениям реальных банков.
Жители столицы Коми в последние дни получают электронные письма следующего содержания: «Мы рады сообщить Вам об уникальной возможности, которая доступна только сутки. Воспользуйтесь специальным предложением от нашего банка и получите 5000 рублей на Ваш счёт совершенно бесплатно! Как это сделать? Зарегистрируйтесь на нашем сайте, активируйте Ваш аккаунт и получите 5000 рублей на счет сразу после активации. Ваши средства будут доступны уже через сутки. Плюс 30% или возможность получать до 87 000 рублей в день. Личный менеджер и поддержка 24/7, которые помогут Вам в любое время! Не упустите шанс воспользоваться этим предложением и увеличить Ваши доходы уже сегодня».
Далее следует кликабельная ссылка в виде фразы «Посетите наш сайт».
- Это очередные мошенники. Ни один банк не рассылает свои предложения и новости о проводимых акциях посредством электронных почт. Это делается только в мобильном приложении самого банка, - отметили «Про Городу» в Общественной палате Коми, активно ведущей разъяснительную работу с населением по теме финансовой и информационной безопасности. – Обычно такие письма приходят в папку «спам», где им самое место. Настройте в своей электронной почте такую функцию, чтобы сомнительные письма не попадали вам во «Входящие».
Кроме того, не следует открывать такие сообщения и тем более – не переходите ни в коем случае на предлагаемые сайты. Они не имеют никакого отношения к настоящим банкам. Да и сами акции – это фиксия, нацеленная завлечь вас на интернет-ресурсы мошенников, где они заразят ваш гаджет вирусом и получат удаленный доступ ко всем вашим данным, в том числе – к логинам и паролям от портала Госуслуги, мобильного приложения банка и пр., чтобы посредством переводов «выкачать» ваши сбережения.
Сохраняйте бдительность и не забывайте, что тяга к «халявным» призам и подаркам может обернуться потерей ваших финансов!