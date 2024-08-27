Псевдо-Валбериз: как сыктывкарцам не стать жертвой онлайн-мошенников

В соцсетях жителей столицы Коми мошенники пытаются «развести» на взлом персональных данных под прикрытием известного маркетплейса «Валбериз». «Про Город» выяснил суть схемы кибер-преступников и подсказывает нашим читателям, как не попасться на уловку обманщиков.

В соцсети ВКонтакте неизвестные создают группы, в которые включают горожан, заманивая их слоганом «Акция». Используя цветовую брендовую гамму «Валбериз», мошенники рассылают сообщения якобы о предоставлении гарантированного приза в рамках некой закрытой акции маркетплейса.