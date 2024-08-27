Псевдо-Валбериз: как сыктывкарцам не стать жертвой онлайн-мошенников
- 21:00 27 августа
- 12+
- Дарья Шучалина
В соцсетях жителей столицы Коми мошенники пытаются «развести» на взлом персональных данных под прикрытием известного маркетплейса «Валбериз». «Про Город» выяснил суть схемы кибер-преступников и подсказывает нашим читателям, как не попасться на уловку обманщиков.
В соцсети ВКонтакте неизвестные создают группы, в которые включают горожан, заманивая их слоганом «Акция». Используя цветовую брендовую гамму «Валбериз», мошенники рассылают сообщения якобы о предоставлении гарантированного приза в рамках некой закрытой акции маркетплейса.
Далее следует ссылка на псевдо-сайт, при переходе на который пользователи «мировой паутины» могут подхватить вирусы на свои телефоны, планшеты или компьютеры, что неизбежно обеспечит преступникам доступ к персональным данным, которые вы храните в мобильных приложениях банков, на портале Госуслуги и пр.
Также взлом ваших гаджетов может привести к удаленному доступу аферистов ко всему содержимому ваших телефонов и прочих девайсов. А это им нужно для выведения ваших денег на свои счета, а также – к оформлению на вас кредитов в банках, что тоже приведет к потере ваших кровных и образованию долгов.
В Общественной палате Коми, где активно ведется просветительская работа по повышению пользовательской грамотности жителей региона, рекомендуют не открывать такие группы, на которые вы оказываетесь подписаны без своего ведома в соцсетях. Кроме того, при удалении вы можете направить жалобу администраторам «ВКонтакте», чтобы они смогли заблокировать страницы аферистов.