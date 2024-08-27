Спецтехника в Сыктывкаре: коммунальщикам стало легче обслуживать город

Автопарк коммунальных служб столицы Коми нуждается в замене, чтобы быстрее и качественнее вести уборку города и обслуживать инженерные сети. Как выяснил «Про Город», теперь в Сыктывкаре можно заменить современную машину круглогодичного действия, которая выполняет для коммунальщиков функцию «универсального солдата».

В распоряжении МУП «Жилкомуслуги» 28 единиц техники – спецтранспорт и механизмы, легковые автомобили, автобусы, грузоподъемные и грузопассажирские машины. В основном все они 1997-2002 годов выпуска, а это значит, что давно исчерпали амортизационный срок эксплуатации.

Предприятие постепенно обновляет автопарк, покупая современную спецтехнику. Так, в рамках инвестпрограммы водоснабжения и водоотведения по обновлению автомобильного хозяйства приобретена отечественной сборки комбинированная уборочная машина «Регион 45» Р-С41R.

- КДМ Р-C41R на базе ГАЗ-NEXT позволяет подвозить воду на предприятия и учреждения социальной сферы, в отдаленные населенные пункты в аварийных ситуациях и при плановых отключениях воды, - пояснили «Про Городу» на предприятии. - Спецавтотехника нам необходима для промывки и прочистки канализационных сетей и канализационно-насосных станций.

Как известно, не все потребители соблюдают правила пользования канализацией, что приводит к многочисленным засорам на сетях водоотведения в Сыктывкаре. Это относится и к населению, и к организациям и предприятиям.

Зимой без этой автотехники не обойтись при размораживании и отогреве горячей водой водопроводов, колодцев, водоколонок и пожарных гидрантов.

Кроме того, комбинированная машина работает и как поливомоечная, например, после ремонта сетей. При сварочных работах на вводе в здание она вблизи проведения работ для возможного предотвращения возгораний.