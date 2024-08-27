Полезные хлопоты: как Сыктывкар готовят к осени

фото Дарьи Шучалиной

Сегодня градоначальник Владимир Голдин провел общегородскую планерку, на которой руководители коммунальных предприятий отчитались о подготовке города к отопительному сезону. Уже в начале сентября батареи должны стать горячими в детсадах и школах – со стартом нового учебного года. «Водоканал завершает обустройство вблизи учреждений образования водных источников пожаротушения. Замена же сетей почти закончена с тем, чтобы в течение зимы не возникало проблем с холодной водой в домах. «Реагенты для очистки в необходимом объеме приобретены», - порадовал директор водоканала Андрей Селиванов. Что же касается горячей воды, которая так и не вернулась в некоторые кварталы города после планового отключения на период летних ремонтов коммуникаций, Владимир Голдин настоятельно попросил руководство Коми филиала «Т Плюс» как можно скорее завершить свои работы. Муниципальный поставщик тепла – «Жилкомуслуги» - свою дюжину котельных к холодному времени года подготовил. И запасом угля и мазута обеспечил. В сентябре предприятию останется только провести замену водопроводных сетей. «Дорхоз» не отстает от коллег. Это муниципальное предприятие только за этот месяц с улиц столицы Коми вывезло более пятисот тонн мусора (а с начала года – свыше двух тысяч тонн). И сейчас бригады продолжают очищать проезжие части и тротуары от смёта, а также – выполняют ямочные ремонты отдельных участков в рамках федерального проекта БКД («Безопасные качественные дороги»). «Кроме того, наносим разметку в местах пешеходных переходов. Особое внимание уделяем территориям около детских садов и школ», - пояснил директор «Дорожного хозяйства» Дмитрий Дмитриев.

Также в его «вотчине» - остановочные комплексы. Рабочие МКП заботливо моют их, очищают от «визуального шума» (незаконных рекламных объявлений и листовок). Однако не все горожане это ценят. Дмитрий Дмитриев поблагодарил полицию за то, что удалось поймать сыктывкарца, разбившего стеклянные стенки одной из остановок в Орбите. Такие действия органы правопорядка трактуют как вандализм, так что виновника ждет наказание, в том числе – компенсация расходов на недешевое восстановление объекта. Слова признательности в адрес силовиков высказал и сам мэр – за то, что вычислили еще одного нарушителя, сломавшего оборудование в Беличьем парке, который благоустроен на казенные средства по линии федерального проекта ФКГС («Формирование комфортной городской среды»). Владимир Голдин заверил, что будет решать вопрос с установкой камер видео-наблюдения на общественных пространствах открытого доступа из числа рекреационных территорий. В развитие криминальной темы представители ОМВД России по Сыктывкару доложили о том, что август провели относительно спокойно. В городе не совершено ни одного убийства. А один произошедший разбой и три случая тяжкого вреда здоровью раскрыты. Как и половина из полусотни фактов нарко-преступлений. В копилку заслуг полиции можно отнести и задержание горожанина, незаконно хранившего зачем-то у себя оружие, а также – привлечение к ответственности почти восьми десятков водителей, севших за руль пьяными. А вот с водителями, обеспечивающими речные перевозки пассажиров, проблем нет, поскольку за этот вид транспорта отвечают местные власти. К слову, несмотря на снижение уровня воды в реке (почти на метр), из города в заречные поселки и обратно все еще можно добираться на паромах. Таким же способом осуществляется транспортировка грузов. По подсчетам «Жилкомсервиса», порядка семисот пассажиров и сотни машин курсируют между «большой землей» и оторванными от нее пригородами в нашем муниципалитете. А вот самоходный паром «Парма» пока еще находится в Котласе. Там он проходит освидетельствование. - Что касается инженерной инфраструктуры: мы завершили ремонты 199 колодцев на «ливнёвках». На других сетях очистили 627 колодцев, - доложил представитель руководства муниципального предприятия. – По ситуации с уличным освещением: включаем его по графику. При этом заменили 11 километров старых кабелей на новые СИПы. Заново установили 79 опор, еще 39 опор выправили. Заменили 77 светильников на экономичные современные светодиоды.

А еще «Жилкомсервис» отвечает за поддержание в здоровом виде растительности. Для этого в настоящее время в парке «Строитель» бригады спиливают два десятка сухостойных и больных деревьев, чтобы в сезон ливней и ветров, которыми у нас обычно отличается каждая осень, не случилось ЧП с их падением.

В фокусе внимания администрации не только город и поселки, но и Эжва. В этом районе ввиду открытия в нынешнее воскресенье новой школы (местечко Емваль) Владимир Голдин поручил ЭМУП «Жилкомхоз» придать эстетичного вида огражденной от территоири самого учебного заведения теплокамере.

Что касается домов и соучреждений района – к отопительному сезону всё готово. Также за лето преображена уличная среда на радость эжвинцам. Из больших дел предприятию остается реализовать программу деманганации – для этого предстоит установить станцию водоочистки. Конкурс наконец-то состоялся: подрядчик выбран. Также определен поставщик необходимого оборудования и техники. Будем надеяться, что весной 2025-го уровень марганца в воде из-под кранов эжвинцев остается в пределах санитарных норм.

Еще один аспект, актуальный перед вот-вот наступающей осенью и началом учебного года – это автобусные перевозки. Из-за введенной мэрией реформы произошли сбои с графиком и расписанием движения этого вида общественного транспорта. Руководство «Комиавтотранса» на планерке заверило, что вскоре автопарк пополнят девять новых автобусов и предприятие восстановит должную ритмичность курсирования ПАЗов и пр. Особое внимание при этом «КАТу» поручено уделить эжвинским 18-му и 54-му маршрутам, связывающим район с городом.

Также на общегородской планерке заслушан доклад о работе муниципальных чиновников с обращениями граждан по интернету (в том числе через соцсети), в ходе личных приемов, а также в виде письменной переписки. За минувший год их поступило более 67-ми тысяч (статистика 2024-го будет подбита по итогам года).

Существенную помощь администрации оказывает МЦУ (муниципальный центр управления). В целом столица Коми довольно активно реагирует на сигналы горожан с активной жизненной позицией. В том числе – через систему «Инцидент менеджмент».