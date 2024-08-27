Ради детей: в Сыктывкаре вымыли игровые городки
- 11:20 27 августа
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- Дарья Шучалина
фото Дарьи Шучалиной
Коммунальные службы Сыктывкара следят не только за исправностью качелей, горок и прочего оборудования на общественных игровых зонах, но и за их чистотой.
МКП «Жилкомсевис» промыло детские площадки общего доступа в разных частях Сыктывкара, в том числе, одну из самых больших - около ТЦ «Детский мир».
Помимо этого, бригады предприятия на регулярной основе приводят в порядок все рекреационные зоны. В их числе парки: Кирова, Мичурина и Строитель. Территории подметают, следят за вывозом мусора и пр.
А еще рабочие моют памятники и мемориалы. Тем самым, в городе поддерживается санитарное благополучие уличной среды.