Куда обращаться сыктывкарцам, которым так и не вернули горячую воду

Жители не всех домов столицы Коми, где происходили плановые отключения горячей воды в этом месяцы, получили ее обратно. В некоторых многоэтажках горожане до сих пор мучаются, пользуясь только холодной водой. Почему это произошло и что делать собственникам жилья, пострадавшим от неисполненного обещания коммунальщиков?

В редакцию «Про Города» регулярно поступают сигналы от читателей, в чьи дома не вернулась отключенная в конце июля – начале августа горячая вода. В объявлениях, размещавшихся на подъездах домов, были указаны сроки возобновления подачи важнейшего коммунального ресурса. Однако исполнители этой услуги в ими же предусмотренные сроки не уложились.

За консультацией для наших читателей мы обратились в регцентр «ЖКХ Контроль», где пояснили, что в данном случае речь идет о плановом отключении ГВС на период летней кампании по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период. А это значит, что у ресурсников строго ограничено время на проведение ремонтов своих сетей и прочее инфраструктуры.

- В Постановлении Горстроя №170 указано, что ежегодное плановое отключение горячего водоснабжения допускается на 14 суток в случае проведения профилактических работ, - отметили «Про Городу» в регцентре. – Не редко компании ссылаются на то, в ходе работ выявлены проблемы с инфраструктурой, которые требуют капитальных работ. А при таких обстоятельствах законодательство позволяет продлевать период ремонта, на который владельцы жилья остаются без горячей воды.

Поскольку в случае с каждым конкретным домом разбираться в причинах задержки возобновления подачи ГВС следует индивидуально, в «ЖКХ Контроле» сыктывкарцам порекомендовали написать жалобу в Службу Республики Коми стройжилтехнадзора. Отправить ее можно виртуально посредством ГИС ЖКХ либо лично в бумажном виде – принеся в офис этого органа власти по адресу: Сыктывкар, ул. К.Маркса, 197 (обязательно взять с собой паспорт).