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Для родителей будущих школьников открыта горячая линия

Для родителей будущих школьников открыта горячая линияфото "Про Город"

Через неделю наступит новый учебный год для детей школьного возраста. В связи с тем, что в Сыктывкаре день знаний ознаменует новый этап жизни не только для местных представителей подрастающего поколения, но и для гостей Республики Коми, администрация муниципалитета открыла «горячую линию».

Она посвящена тематике приема в школы Сыктывкара детей, прибывших к нам из районов проведения контртеррористической операции на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. Управление образования администрации столицы Коми отвечает за такой формат взаимодействия с родителями будущих школьников.
Взрослые могут задавать вопросы по приему в муниципальные общеобразовательные организации своих детей по телефонам: 8 (8212) 44-86-29 и 44-86-30 - в рабочее время по будням.

Дарья ШУЧАЛИНА
 

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