Для родителей будущих школьников открыта горячая линия

Через неделю наступит новый учебный год для детей школьного возраста. В связи с тем, что в Сыктывкаре день знаний ознаменует новый этап жизни не только для местных представителей подрастающего поколения, но и для гостей Республики Коми, администрация муниципалитета открыла «горячую линию».

Она посвящена тематике приема в школы Сыктывкара детей, прибывших к нам из районов проведения контртеррористической операции на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. Управление образования администрации столицы Коми отвечает за такой формат взаимодействия с родителями будущих школьников.

Взрослые могут задавать вопросы по приему в муниципальные общеобразовательные организации своих детей по телефонам: 8 (8212) 44-86-29 и 44-86-30 - в рабочее время по будням.