Подготовка к зиме: все ли сделано, чтобы осень сыктывкарцы встретили с горячими батареями

фото Дарьи Шучалиной

К предстоящей зиме в Сыктывкаре сейчас вовсю готовятся муниципальные и региональные коммунальные предприятия. В их числе и тепловики. На крупнейшем в столице Коми объекте – ЦВК – всё готово к запуску нового отопительного сезона. Это одна из старейших составляющих коммунальной инфраструктуры нашего города. К слову, видна Центральная водогрейная котельная, возведенная в далеком 1971-м, из разных кварталов города – за счет двух труб в бело-красную полоску высотой в сотню и в 120 метров.

Открытие ЦВК стало судьбоносным событием в жизни Сыктывкара и отрасли ЖКХ, поскольку она избавила жилфонд и социальные учреждения от двух сотен угольных котельных, теплом от которых сыктывкарцы грелись в холодное время года.

Позже были протянуты сети и в развивающуюся часть города: напомним, в эпоху перестройки началась застройка нового микрорайона, названного Орбитой. При этом мощностей ЦВК и по сей день достаточно для охвата всего города. И это притом, что он продолжает расширяться.

Котельная успешно обеспечивает горожан не только теплом, но и горячей водой, к которой, между прочим, надзорные ведомства и федеральное законодательство предъявляют более жесткие требования, нежели к холодной.

Поскольку речь не просто о промышленном объекте, а о режимном учреждении, фотографировать его изнутри возбраняется в целях соблюдения антитеррористических и иных норм законодательства – ради безопасности самого города и горожан. Да и попасть посторонним за стены, огороженные колючей проволокой, не получится.

Между тем, руководство Коми филиала ПАО «Т Плюс» согласовало осмотр объекта представителями Общественной палаты региона в рамках общественного контроля за подготовкой нашего города ресурсоснабжающими организациями к зиме 2024-2025.

Дружная команда предприятия (почти за полвека здесь сформировалась не одна династия) во главе с директором Сергеем Новиковым всё лето проводила ремонтные и иные работы, чтобы в рамках летней кампании почистить котлы, заменить отдельные отрезки коммуникаций и преобразить различные агрегаты к бесперебойной работе при минусовых температурах на улице.

Примечательно, что в составе оборудования ЦВК недавно появилась новая установка, Это хороший повод для гордости нашими коммунальщиками, поскольку ноу-хау позволило внедрить очередные передовые технологии в производственных процессах.

Тем самым, к визиту инспекторов надзорных ведомств компания готова. А они непременно придут с проверкой и ее положительным результатом станет выдача заветного документа – паспорта готовности объекта к отопительному сезону.