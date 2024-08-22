Интернет-мошенники завлекают сыктывкарских покупателей Озона на ложный сайт

Сыктывкарцы массово получают в эти дни рассылку по электронной почте якобы от маркетплейса Озон. На самом деле письма приходят от кибер-аферистов, завлекающих клиентов известной онлайн-торговой площадки на ложный сайт.

Цитируем дословно сообщение от мошенников:

«Вас ждет великолепная новость — вы выиграли 208,790.00 рублей в нашем розыгрыше на OZON! Поздравляем! Мы готовы помочь вам получить свой приз. Просто следуйте инструкциям. Как получить свой приз: нажмите на ссылку ниже, пройдите короткий опрос, чтобы подтвердить получение выигрыша. Как только вы завершите опрос, ваш выигрыш будет готов. Используйте его для покупки товаров, которые вы давно хотели! Почему мы просим вас пройти опрос? Ваши ответы помогут нам улучшить наши услуги и сделать ваш опыт на OZON еще лучше. Мы ценим ваше участие и благодарны за помощь! Поздравляем вас и желаем удачных покупок! С уважением, Команда OZON».

Такого рода письма не случайно сразу попадают в папку «спам», если такая опция в вашей электронной почте настроена. Так что, если вы этого еще не сделали, то поспешите, поскольку таким образом программы-боты интернет-почты фильтруют сомнительные адреса, с которых приходят письма.

- Распознать обманщиков не сложно. Если письмо вам попало в спам и при этом электронный адрес не соответствует реальному от того или иного адресата, то это точно мошенники, - дали читателям «Про Города» дельные советы в Общественной палате Коми, которая на постоянной основе проводит разъяснительную работу среди населения региона на тему информационной безопасности.

Кроме того, помните, что маркетплейсы не проводят розыгрыши призов и иные акции посредством рассылок на виртуальную почту. Обо всех мероприятиях, проводимых для своих потребителей, торговые площадки сообщают на своих сайтах.