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"Не мясо, а сплошная химия": Эксперты назвали худший бренд филе цыпленка

"Не мясо, а сплошная химия": Эксперты назвали худший бренд филе цыпленка

В современном мире потребители все чаще задаются вопросом о реальном составе продуктов, которые они покупают. Это особенно актуально для мясных продуктов, где производители нередко используют различные добавки и консерванты для увеличения срока годности и улучшения внешнего вида товара. Недавнее исследование Росконтроля выявило проблемы в одном из товаров – курином филе брендa "Мираторг".

Куриное филе без кожи от "Мираторг" оказалось на последнем месте по сравнению с продукцией других производителей.

Положительные аспекты:

  • отсутствие следов чужеродных ДНК;
  • отсутствие консервантов;
  • соответствие заявленной пищевой ценности;
  • нормальная влажность;
  • фактический вес соответствует указанному.

Отрицательные аспекты:

  • обнаружены следы антибиотиков;
  • присутствует хлороформ;
  • начало процесса порчи;
  • проблемы с органолептическими свойствами;
  • недочёты в маркировке.

Мнения потребителей по этому продукту неоднозначны. Несмотря на несколько положительных характеристик, таких как отсутствие чужеродных ДНК и консервантов, а также соответствие заявленной пищевой ценности, данное куриное филе имеет существенные недостатки.

Основная проблема заключается в наличии следов антибиотиков и хлороформа, что ставит под сомнение его качество и безопасность. Также были отмечены недочёты в органолептике и маркировке, а иногда даже случаи порчи продукта.

Таким образом, куриное филе от бренда "Мираторг" трудно рекомендовать как надёжный и качественный выбор. Потребителям стоит рассмотреть продукцию других производителей, придерживающихся более высоких стандартов безопасности и свежести, пишет progoroduhta.ru.

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