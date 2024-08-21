Теперь все стало понятно: ученые выяснили, кто из родителей передает свой интеллект ребенку

Исследование, проведенное Отделом социальных наук Совета медицинских исследований и общественного здравоохранения США, проливает свет на генетические аспекты передачи интеллектуальных способностей у детей. Согласно результатам, опубликованным на портале Psychology Spot, интеллект чаще всего наследуется от матерей. Это связано с тем, что ключевые гены, влияющие на интеллект, расположены на Х-хромосоме. Поскольку у женщин две Х-хромосомы, а у мужчин только одна, вероятность передачи интеллектуальных черт от матери к ребенку значительно выше. Интересно, что гены, связанные с интеллектом, на отцовской Х-хромосоме часто деактивированы, что еще больше подчеркивает важность материнского вклада в наследование интеллектуальных способностей.

В рамках исследования были проанализированы анкеты 12 680 человек в возрасте от 14 до 22 лет, учитывая их IQ, уровень образования, социально-экономическое положение и расу. Основное внимание уделялось генам, расположенным на Х-хромосоме, которые играют ключевую роль в формировании интеллектуальных способностей.