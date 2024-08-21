Пластиковые бутылки не выкидываю: разрезаю на 3 части и получаю очень полезную вещь — не могу без нее в хозяйстве

Пластиковые бутылки могут быть очень полезны в быту, особенно в саду. Многие торопятся их выбросить, а зря. Бутылки с отрезанным дном, вкопанные горлышком вниз, отлично подходят для полива и подкормки кустов. Просто налейте воду или раствор — жидкость постепенно будет просачиваться к корням, пишет hibiny.ru.



Можно использовать бутылки и для укоренения черенков. Пятилитровые бутылки прекрасно подходят для создания мини-тепличек.



Автор Дзен-канала «Цветочная няша» рассказал, как сделать из этого материала отличные горшки для цветов. Важно, чтобы они получились устойчивыми. Поэтому дну нужно придать квадратную форму.



Разрежьте бутылку на три части. Сложите среднюю часть в прямоугольник, отглаживая рёбра с помощью ножниц. Разогните и согните прямоугольник еще раз, чтобы получить четыре ребра. Далее сделайте дно. Для этого надрежьте снизу все четыре ребра примерно на 1,5 см и отогните. Сложите отогнутые части, как при складывании картонной коробки. Дно ёмкости будет иметь дыру посередине. Закрепите кусочек пластика снизу, чтобы земля не сыпалась.