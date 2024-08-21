Разложите лавровый лист на матрас: вот на что это влияет - эффект увидите сразу

Лавровый лист — это не только ароматная приправа, но и источник полезных свойств. Он содержит эфирные масла, которые могут оказывать благотворное влияние на организм человека.

Он обладает антисептическими свойствами, поэтому его часто используют для дезинфекции помещений. Также он может помочь в борьбе с насекомыми. Для этого нужно разложить листья по углам комнаты или положить их в шкаф на несколько часов.