Ветер, грозы и дожди: погода в Коми 21 августа
- 06:30 21 августа
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- Татьяна Зубова
Прогноз погоды для республики на 21 августа предоставил Коми ЦГМС.
В среду на территории региона ожидается облачность с прояснениями. Ночью в южных, центральных и некоторых северных районах возможны кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. В дневное время в отдельных районах возможны небольшие дожди, а на юго-востоке республики – кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть с северных направлений со скоростью 6-11 м/с. Ночью температура составит от +8 до +13 градусов, в некоторых северных районах опустится до +2…+7, днем столбик термометра покажет +15…+20, местами +10…+15 °С.
В столице Коми небо будет облачно. Ночью прогнозируются кратковременные дожди, днем возможны временами небольшие осадки. Ветер северо-западный и северный, скорость 6-11 м/с. Температура ночью составит +10…+12С, а днем поднимется до +18…+20 °С.