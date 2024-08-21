Ветер, грозы и дожди: погода в Коми 21 августа

Прогноз погоды для республики на 21 августа предоставил Коми ЦГМС.

В среду на территории региона ожидается облачность с прояснениями. Ночью в южных, центральных и некоторых северных районах возможны кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. В дневное время в отдельных районах возможны небольшие дожди, а на юго-востоке республики – кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть с северных направлений со скоростью 6-11 м/с. Ночью температура составит от +8 до +13 градусов, в некоторых северных районах опустится до +2…+7, днем столбик термометра покажет +15…+20, местами +10…+15 °С.