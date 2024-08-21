Вношу в горшок — и фикус Бенджамина больше не капризничает: листья перестанут падать в одно мгновение — особый "пинок"
- 07:15 21 августа
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- Служба новостей
Хотя фикус Бенджамина не считается прихотливым растением, иногда он может начать терять листья. Обычно это происходит в конце лета или осенью.
Не игнорируйте даже начальные признаки «листопада», так как важно остановить этот процесс вовремя. Здесь на помощь придет специальная подкормка.
Если хотите не только прекратить сброс листьев, но и стимулировать активный рост фикуса Бенджамина в любое время года, используйте янтарную кислоту. Некоторые хозяйки предпочитают таблетки, однако жидкий янтарин — более эффективен, утверждает автор канала «Сад Фрейи».
На 1 литр воды потребуется 1,5 мл данной подкормки. Размешайте раствор и полейте растение под корень. Такое удобрение можно использовать дважды в месяц.
Уже через несколько дней вы заметите, что фикус Бенджамина перестал сбрасывать листья и начал активно наращивать зелёную массу. К концу месяца ваше комнатное растение будет неузнаваемо, пишет progoroduhta.ru.