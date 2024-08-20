Семья из Сыктывкара сразится за три миллиона рублей в телешоу

По информации пресс-службы СТС, в субботу пройдет премьера спортивно-развлекательного шоу «Семейные игры. Битва за олимп», где 18 семей из разных уголков России будут бороться за главный приз — три миллиона рублей. Одной из таких семей станет семья Каракчиевых из Сыктывкара.

Юрий Каракчиев, сотрудник МЧС, всегда поддерживает свою физическую форму: зимой катается на лыжах, а в остальное время занимается воркаутом. Его жена Валентина тоже активно тренируется и бегает в свободное время. Их сыновья увлекаются плаванием, танцами и ходят в художественную школу. Для Юрия семья является самым важным в жизни. В возрасте двенадцати лет он потерял брата, после чего его родители не справились с горем: отец ушёл из семьи, а мама вскоре скончалась. Встретив Валентину, Юрий понял, что всегда мечтал о крепкой семье. Каракчиевы надеются отправиться в круиз по Средиземному морю, если одержат победу и выиграют денежный приз.