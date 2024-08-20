В Сыктывкаре предприятие выплатило пострадавшему на производстве работнику 700 тысяч рублей

Компания в Сыктывкаре возместила моральный ущерб сотруднику, пострадавшему из-за собственной неосторожности. Работник, не обладая необходимым разрешением, самостоятельно сел на погрузчик, не смог с ним справиться и, получив серьезную травму, проходил лечение в стационаре и амбулаторно около года.

Пострадавший оценил свой моральный вред в 2, 9 млн рублей, однако суд, учитывая его вину в произошедшем, сократил сумму до 700 тыс. рублей.