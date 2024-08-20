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В Сыктывкаре предприятие выплатило пострадавшему на производстве работнику 700 тысяч рублей

В Сыктывкаре предприятие выплатило пострадавшему на производстве работнику 700 тысяч рублейФото из архива

Компания в Сыктывкаре возместила моральный ущерб сотруднику, пострадавшему из-за собственной неосторожности. Работник, не обладая необходимым разрешением, самостоятельно сел на погрузчик, не смог с ним справиться и, получив серьезную травму, проходил лечение в стационаре и амбулаторно около года.

Пострадавший оценил свой моральный вред в 2, 9 млн рублей, однако суд, учитывая его вину в произошедшем, сократил сумму до 700 тыс. рублей.

Как сообщили в УФССП России по Коми, судебный пристав направил должнику электронное постановление о начале исполнительного производства и приступил к сбору сведений о финансовом состоянии компании.

Меры принудительного исполнения не потребовались. Долг перед взыскателем был немедленно погашен.

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