В Коми 204 семьи получили возмещение затрат на обучение детей
- 22:45 20 августа
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- Инесса Богатая
Фото из архива
В Республике Коми 204 семьи с тремя и более детьми, обучающимися на платной основе в средних профессиональных учебных заведениях, получили возмещение затрат на обучение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства труда.
Эта поддержка рассчитана на многодетные семьи, где дети возрастом до 23 лет получают образование по очной форме. Данная мера была введена в 2023 году, и за этот период помощь поступила 204 семьям.
Компенсация составляет 50% от стоимости обучения, но не превышает 25 тысяч рублей за учебный год. Выплаты можно получить с сентября 2024 года до июня 2025 года. Напомним, все образовательные учреждения Республики Коми готовы к новому учебному году. Заведения успешно прошли проверки.