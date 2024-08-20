В Коми 204 семьи получили возмещение затрат на обучение детей

В Республике Коми 204 семьи с тремя и более детьми, обучающимися на платной основе в средних профессиональных учебных заведениях, получили возмещение затрат на обучение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства труда.

Эта поддержка рассчитана на многодетные семьи, где дети возрастом до 23 лет получают образование по очной форме. Данная мера была введена в 2023 году, и за этот период помощь поступила 204 семьям.