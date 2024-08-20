Жителям Коми предлагают пройти медицинский осмотр, который поможет оценить их репродуктивное здоровье
- 20:45 20 августа
- 12+
- Инесса Богатая
С 2024 года проводится диспансеризация для мужчин и женщин репродуктивного возраста, чтобы оценить их репродуктивное здоровье. Цель программы — обнаружить заболевания, которые могут осложнить беременность и роды, а также выявить факторы риска развития таких заболеваний.
Первый этап диспансеризации включает:
Для женщин: осмотр акушера-гинеколога, пальпация молочных желез, исследование шейки матки, мазок для микроскопического анализа и ПЦР на инфекции (для женщин в возрасте от 18 до 29 лет).
Для мужчин: осмотр у уролога.
Второй этап необходим при выявлении необходимости дополнительного обследования:
Для женщин: ПЦР на инфекции (возраст от 30 до 49 лет), УЗИ органов малого таза и молочных желез, повторный осмотр акушера-гинеколога.
Для мужчин: спермограмма, микроскопическое исследование микрофлоры или ПЦР на инфекции, УЗИ предстательной железы и органов мошонки, повторный осмотр уролога или хирурга. Записаться на диспансеризацию можно через гинеколога (для женщин) или уролога (для мужчин), а также по телефону 8(800)100 65 25.