Жителям Коми предлагают пройти медицинский осмотр, который поможет оценить их репродуктивное здоровье

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С 2024 года проводится диспансеризация для мужчин и женщин репродуктивного возраста, чтобы оценить их репродуктивное здоровье. Цель программы — обнаружить заболевания, которые могут осложнить беременность и роды, а также выявить факторы риска развития таких заболеваний. Первый этап диспансеризации включает:

Для женщин: осмотр акушера-гинеколога, пальпация молочных желез, исследование шейки матки, мазок для микроскопического анализа и ПЦР на инфекции (для женщин в возрасте от 18 до 29 лет).

Для мужчин: осмотр у уролога.

Второй этап необходим при выявлении необходимости дополнительного обследования:

Для женщин: ПЦР на инфекции (возраст от 30 до 49 лет), УЗИ органов малого таза и молочных желез, повторный осмотр акушера-гинеколога.