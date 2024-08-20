Не по усикам и даже не по попке: самый сладкий арбуз определяют именно этим непопулярным способом

В преддверии сезона арбузов специалист по пищевым технологиям из Санкт-Петербурга поделилась ценными советами по выбору этой популярной ягоды. Евгения Почкаева, работающая в Политехническом университете Петра Великого, рассказала о нескольких способах, которые помогут покупателям выбрать спелый и сладкий арбуз. Об этом сообщает РБК.

По словам эксперта, хотя нет гарантированного метода определения зрелости арбуза без его разрезания, существует ряд признаков, на которые стоит обратить внимание. Внешний вид играет важную роль: спелый арбуз должен иметь контрастный рисунок на кожуре с чередованием темно-зеленых и светлых полос. Чем светлее светлые участки, тем выше вероятность того, что арбуз созрел. Также Почкаева советует искать большое светлое пятно на боку арбуза, известное как "полевое пятно", которое является признаком того, что ягода достаточно долго пролежала на грядке.