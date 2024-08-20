Не по усикам и даже не по попке: самый сладкий арбуз определяют именно этим непопулярным способом
- 17:03 20 августа
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- Служба новостей
В преддверии сезона арбузов специалист по пищевым технологиям из Санкт-Петербурга поделилась ценными советами по выбору этой популярной ягоды. Евгения Почкаева, работающая в Политехническом университете Петра Великого, рассказала о нескольких способах, которые помогут покупателям выбрать спелый и сладкий арбуз. Об этом сообщает РБК.
По словам эксперта, хотя нет гарантированного метода определения зрелости арбуза без его разрезания, существует ряд признаков, на которые стоит обратить внимание. Внешний вид играет важную роль: спелый арбуз должен иметь контрастный рисунок на кожуре с чередованием темно-зеленых и светлых полос. Чем светлее светлые участки, тем выше вероятность того, что арбуз созрел. Также Почкаева советует искать большое светлое пятно на боку арбуза, известное как "полевое пятно", которое является признаком того, что ягода достаточно долго пролежала на грядке.
Специалист отмечает, что при выборе арбуза следует обратить внимание на его плодоножку и усик - они должны быть сухими и иметь желто-коричневый оттенок. Это указывает на то, что плод больше не нуждается в питании от растения. Почкаева также рекомендует постучать по арбузу: глубокий и гулкий звук свидетельствует о высоком содержании воды и зрелости. Предпочтение стоит отдавать арбузам среднего размера, которые кажутся тяжелее своего внешнего вида, а также более круглым и ровным плодам. Эксперт подчеркивает, что наилучшее время для покупки арбузов - это их сезон, когда они наиболее вкусные и сочные, сообщает progorod76.ru.