Куда слетать на отдых в сентябре: лучшие страны для отдыха

Сентябрь – это начало бархатного сезона. Спадает августовская жара, курорты посещает меньше туристов, а море остается таким же теплым – купаться можно даже ночью. И самая главная причина, из-за которой стоит отправиться отдыхать за границу именно в сентябре – снижается стоимость туров, проживания и экскурсий. Эксперты онлайн-магазина туров Onlinetours.ru подготовили список стран, которые лучше всего подходят для отдыха в сентябре 2024 года. Названные страны не требуют визу от россиян, либо ее можно будет недорого оформить прямо в аэропорту при въезде. Турция Уже в начале месяца жара сменяется ровной и комфортной погодой – дневная температура составляет от +28 до +31 градусов. Море при этом – теплое и спокойное, поэтому отдыхающие отправляются в плавание на яхте или лодках, пробуют дайвинг.

Самые известные турецкие курорты – Анталия, Аланья, Белек, Кемер и Мармарис. Последний расположен на Эгейском побережье в окружении хвойных гор – сюда приезжают за природной красотой и путешествиям к античным развалинам.

Если вы решили купить тур в Турцию ради пляжного отдыха, то в сентябре 2024 стоит слетать на курорты Средиземного моря. Здесь много недорогих отелей, множество песчаных благоустроенных пляжей, самые лучшие парки развлечений, аквапарки и другие развлечения. На Средиземном побережье также более теплое море – +28 градусов, когда Эгейское прогревается только до +24 градуса.

Сентябрь также отлично подходит для планирования экскурсий – в Памуккале и Каппадокию. Помимо этого, во многих турецких городах к сентябрьским праздникам начинаются сезонные распродажи, большая часть из которых будут проходить в Стамбуле.

Египет

Страна пирамид и фараонов относится к местам, где в сентябре все еще жарко. Если вы плохо переносите жару, выбирать путевки в Египет лучше ближе к концу сентября 2024 года – жара начнет отступать, температура воздуха не будет превышать +32-34 градуса. Однако температура воды остается комфортной на протяжении всего месяца – +28 градусов.

Главные египетские курорты – это Шарм-эль-Шейх и Хургада. Туристам нравятся эти города за отличные песчаные пляжи и чистейшее море. На курортах представлено множество аквапарков и парков развлечений, туристам предлагают снорклинг, дайвинг и прогулки на яхте.

В Шарм-эль-Шейх насыщенная ночная жизнь и большое количество водных развлечений – курорт является одним из лучших мест в мире для дайвинга. В Шарм приезжают дайверы со всего мира, чтобы посмотреть на удивительные коралловые рифы и морское биоразнообразие местных вод.

В Хургаду стоит поехать отдыхать туристам, которые предпочитают «традиционный» отпуск на пляже, без ныряний с аквалангом – здесь растет меньше кораллов, а море с более пологим входом. Также в Хургаде красивый старый город, интересные музеи и большой рынок с недорогими фруктами. Из Хургады можно быстрее добраться до ключевых достопримечательностей Египта – в сентябре туристов возят в Каир, Луксор и к пирамидам Гизы.

Из нашего списка Египет – единственная страна, куда пускают с визой. Оформляется она в аэропорту по прилете.

ОАЭ

В сентябре на курортах Арабских Эмиратов по-прежнему жарко, но это не мешает организовать комфортный пляжный отдых – море достаточно теплое, бассейны в отелях охлаждаются, помещения хорошо кондиционированы.

Погода в начале осени по-летнему жаркая – +35-38 градусов. Поэтому загорать и купаться рекомендуется утром или вечером, а свободное время потратить на шоппинг, посещение ресторанов, музеев и других интересных мест. Экскурсии также проводят рано утром или вечером – у туристов особенно популярно вечернее сафари по пустыне, с катанием на верблюдах и ужином в колоритной деревне бедуинов.

Самые популярные курорты у россиян – это Дубай и Абу-Даби. На побережье Дубая расположены пляжи с детскими горками, зонами для спортивных игр и барбекю. Дубай славится огромным количеством торговых центров, отелей на любой бюджет, аквапарков и парков развлечений, в том числе крытым горнолыжным курортом.

В Абу-Даби представлено не меньше развлечений – тематический парк Феррари, филиал Лувра, масса зоопарков и заповедников, пляжные клубы и парки развлечений. Здесь понравится туристам, которые предпочитают уединенный и тихий отдых – обстановка в Абу-Даби более спокойная.

Таиланд

В Таиланде понравится любым туристам – отдыхающие могут погреться на живописном острове, сходить на пляжную вечеринку, заняться дайвингом или изучать местные достопримечательности.

В начале осени дневная температура воздуха составляет около +28 градусов, прибрежные воды прогреваются до +25…+27 градусов. Однако в сентябре продолжается сезон дождей, но осадки здесь кратковременные и не такие холодные.