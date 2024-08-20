Стало известно, когда вернут горячую воду в сыктывкарскую Орбиту
- 17:30 20 августа
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- Инесса Богатая
Из-за ремонтных работ на магистральном газопроводе № 3 в районе ЦВК с 20 августа до 22:00 21 августа в микрорайоне Орбита Сыктывкара временно прекращена подача горячей воды. Об этом информирует филиал "Коми" Группы "Т Плюс".
Горячая вода отсутствует по следующим адресам:
ул. Ветеранов, дома 2-8, 10, 12;
Дырнос дома 1, 2, 3, 3А, 3В, 3/4, 3/5, 3/6, 3/10, 3/11, 3/13, 3/14, 3/16, 3/18, 3/21, 3/26, 3/28, 3/29, 3/34, 3/35, 3/52, 5, 5/1, 5/2, 5/4, 6, 8, 8/1, 9, 10, 10/1, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 40, 48, 50, 72, 74, 88, 88/1, 88/В, 88А, 106, 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 106/6, 106/7, 106/8, 106/9, 106/10, 106/12, 106/14, 106/15;
ул. Индустриальная дома 1, 1/1, 1/5, 1/18, 1А, 3/5, 7, 7/2, 10, 20/2, 20/4, 20/6, 20/7, 20/8, 20/12 24, 26, 26/1, 28, 30;
ул. Зимняя, дом 43;
ул. Лыткина дом 31;
ул. Малышева дома 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11-25, 31, 33/1;
Октябрьский проспект дома 131/3, 131/6, 160/4, 160/6, 162 164, 170, 172, 174, 176, 176А, 178, 180, 180/1, 182, 184, 186, 188, 190, 194, 196, 198, 200;
ул. Орджоникидзе дом 101/4;
ул. Петрозаводская дома 1, 6, 8, 12, 17, 19, 21, 25, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 29, 33, 33/1, 33/2, 34, 36, 38, 40, 40/1, 41, 42, 44, 50, 52, 54, 54/1, 56, 58;
ул. Печорская дома 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 8, 8А, 10, 10А, 12, 14, 16, 16А, 18, 18А, 20, 22, 24, 26/1, 28, 28/2, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 50, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 62, 62/1, 64, 64/1, 64/2, 64/3, 66/1, 66/2, 66/5, 67;
Печорский переулок, дом 14/1;
Покровский бульвар дома 1, 1/1, 2 - 12, 14, 16;
ул. Садовая дома 26А, 32, 34;
ул. Тентюковская дома 78, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 110, 113, 115, 119, 120, 121, 123, 124 - 136, 138, 138/1, 315, 315А, 301, 333, 353.
Приносим извинения за причиненные неудобства.