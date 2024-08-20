В Коми размер стандартных налоговых вычетов удвоится

С 1 января 2025 года увеличиваются стандартные налоговые вычеты на детей. Вычет на второго ребенка составит 2 800 рублей, а на третьего и последующих — 6 000 рублей. Для опекунов, попечителей и приемных родителей на несовершеннолетних детей-инвалидов вычет увеличится до 12 000 рублей, что также распространяется на студентов и аспирантов-инвалидов до 24 лет. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Коми.

Совокупный доход, позволяющий применять вычеты, будет повышен с 350 тыс. до 450 тыс. рублей. Вычет будет предоставляться автоматически работодателем, но впервые получившим вычет нужно будет подтвердить право на него документально.