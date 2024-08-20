В конце августа в Коми пройдет Кубок республики по конному спорту. Соревнования состоятся 24 и 25 августа в Спортивной школе по конному спорту в селе Выльгорт и объединят лучших всадников региона для участия в конкуре.

В программе маршруты с препятствиями высотой от 70 до 120 сантиметров. Кроме того, в течение двух дней будет разыграно 16 комплектов наград в различных категориях: "Всадники на лошадях до 150 см в холке (пони)", "Дети", "Юноши" и "Взрослые".