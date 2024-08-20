В Коми пройдет Кубок республики по конному спорту
- 14:30 20 августа
- 12+
- Инесса Богатая
В конце августа в Коми пройдет Кубок республики по конному спорту. Соревнования состоятся 24 и 25 августа в Спортивной школе по конному спорту в селе Выльгорт и объединят лучших всадников региона для участия в конкуре.
В программе маршруты с препятствиями высотой от 70 до 120 сантиметров. Кроме того, в течение двух дней будет разыграно 16 комплектов наград в различных категориях: "Всадники на лошадях до 150 см в холке (пони)", "Дети", "Юноши" и "Взрослые".
Также отметим, что зрители могут приехать на автобусах 101 и 174 до остановки "Конно-спортивная школа". Кстати, соревнования начнутся 24 августа в 10: 00 и 25 августа в 9: 00. Напомним, что вход на мероприятие бесплатный, абсолютно все желающие смогут насладиться зрелищем и поддержать любимых участников.