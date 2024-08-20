Налоговики уменьшили сумму на капитальный ремонт здания УФНС в Сыктывкаре

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми снова направило заявку на капитальный ремонт своего здания в Эжвинском районе Сыктывкара по адресу Школьный переулок, 4.

Запрос размещен на портале госзакупок, начальная стоимость работ составляет 26, 1 миллиона рублей. Еще в мае УФНС оценивало ремонт в 26, 3 миллиона рублей.