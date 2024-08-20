Налоговики уменьшили сумму на капитальный ремонт здания УФНС в Сыктывкаре
- 13:16 20 августа
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- Инесса Богатая
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми снова направило заявку на капитальный ремонт своего здания в Эжвинском районе Сыктывкара по адресу Школьный переулок, 4.
Запрос размещен на портале госзакупок, начальная стоимость работ составляет 26, 1 миллиона рублей. Еще в мае УФНС оценивало ремонт в 26, 3 миллиона рублей.
Организации, заинтересованные в участии в электронном аукционе, могут подать документы до 27 августа. Победитель будет определён конкурсной комиссией 29 августа, после чего с ним будет заключен контракт.
Согласно технической документации, подрядчик должен выполнить строительные работы до 30 апреля 2025 года, тогда как в предыдущем запросе конечный срок завершения капремонта был установлен на 4 марта 2025 года. Гарантийный срок на выполненные работы составит 60 месяцев с момента подписания акта приемки.