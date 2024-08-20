В Сыктывкаре мошенников смогли обмануть психолога и выманить у нее 1,8 миллиона рублей

В дежурную часть Управления МВД России по Сыктывкару поступило обращение от 47-летней психолога из образовательного учреждения. Женщина заявила, что неизвестные лица обманули её и похитили значительную сумму денег, о чём сообщила пресс-служба МВД по Республике Коми.

Полиция выяснила, что потерпевшая стала жертвой сложной мошеннической схемы, в которой участвовали злоумышленники, выдававшие себя за сотрудников телекоммуникационной компании, Центрального банка и правоохранительных органов.