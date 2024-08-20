В Сыктывкаре мошенников смогли обмануть психолога и выманить у нее 1,8 миллиона рублей
- 09:00 20 августа
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- Татьяна Зубова
В дежурную часть Управления МВД России по Сыктывкару поступило обращение от 47-летней психолога из образовательного учреждения. Женщина заявила, что неизвестные лица обманули её и похитили значительную сумму денег, о чём сообщила пресс-служба МВД по Республике Коми.
Полиция выяснила, что потерпевшая стала жертвой сложной мошеннической схемы, в которой участвовали злоумышленники, выдававшие себя за сотрудников телекоммуникационной компании, Центрального банка и правоохранительных органов.
Женщина рассказала сотрудникам полиции, что первым делом ей позвонил человек, представившийся работником мобильного оператора, который сообщил о необходимости срочной замены сим-карты из-за её истечения срока использования. Вскоре к разговору подключился «банковский служащий», который поведал о возможных финансовых последствиях этой ситуации. Он также начал задавать вопросы о наличие денег на счетах, о посещениях различных банковских отделений, а также о том, забирал ли кто-то её паспорт.
Затем потерпевшая была переведена на мнимого «полицейского». Он заявил, что служба безопасности банка выявила многочисленные попытки несанкционированного списания средств с её счетов, вследствие чего было возбуждено уголовное дело. Лжеправоохранитель настоял на строгом соблюдении конфиденциальности и точном выполнении его инструкций.
Чтобы защитить свои средства, женщина, следуя указаниям мошенника, обналичила деньги в четырёх банкоматах и перевела на якобы «безопасный» счёт через различные мобильные приложения сумму, превышающую 1, 8 миллиона рублей.
Следственный отдел возбудил уголовное дело по факту данного происшествия по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".