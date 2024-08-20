Поцелованные Богом: Володина назвала три знака, которые будут купаться в удаче до конца 2024

Известный астролог Василиса Володина поделилась своими прогнозами на оставшуюся часть 2024 года. По ее словам, три знака зодиака - Телец, Лев и Близнецы - будут находиться под особым покровительством звезд и купаться в удаче вплоть до начала 2025 года.

Володина отмечает, что эти знаки ждут значительные перемены к лучшему, новые возможности и финансовые успехи. Астролог подчеркивает, что удача будет буквально преследовать Тельцов, Львов и Близнецов, но только в том случае, если они не побоятся выйти из зоны комфорта и воспользоваться шансами, которые им предоставит Вселенная.