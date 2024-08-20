Поцелованные Богом: Володина назвала три знака, которые будут купаться в удаче до конца 2024
- 07:45 20 августа
- 12+
- Служба новостей
Известный астролог Василиса Володина поделилась своими прогнозами на оставшуюся часть 2024 года. По ее словам, три знака зодиака - Телец, Лев и Близнецы - будут находиться под особым покровительством звезд и купаться в удаче вплоть до начала 2025 года.
Володина отмечает, что эти знаки ждут значительные перемены к лучшему, новые возможности и финансовые успехи. Астролог подчеркивает, что удача будет буквально преследовать Тельцов, Львов и Близнецов, но только в том случае, если они не побоятся выйти из зоны комфорта и воспользоваться шансами, которые им предоставит Вселенная.
Давайте подробнее рассмотрим, что же ждет эти три знака зодиака и какие рекомендации дает Василиса Володина для привлечения удачи и успеха.
Телец
Для Тельцов начался самый благоприятный период, который продлится ближайшие месяцы. Фортуна будет улыбаться каждому Тельцу, но только при условии, что они смогут собраться с силами и сделать шаг навстречу своей лучшей жизни. Володина настоятельно рекомендует начать мечтать по-крупному и не бояться встречаться лицом к лицу со сложными задачами. Благодаря удаче, Тельцы засияют ярче звезд этой весной.
Лев
Львов ждет финансовый успех и новые возможности. Володина прогнозирует неожиданные денежные поступления и увеличение рабочих обязанностей, но также и щедрые вознаграждения. В конце августа 2024 года для Львов наступит особенно благоприятный период, когда они получат "поцелуй Бога". А осенью у Львов будет возможность не только отдохнуть, но и продвинуться в карьере, получив при этом немалую прибыль.
Близнецы
Близнецам звезды обещают повышенную продуктивность и финансовую стабильность. Их ждут щедрые вознаграждения за усилия, в том числе через премии, бонусы и успешные сделки. Как и Львов, Близнецов ждет "поцелуй Бога" в конце августа. Володина советует Близнецам заботливо управлять финансами, откладывая часть средств и не забывая о собственном удовольствии.
Эти три знака будут буквально купаться в позитивной энергии Вселенной, ощущая умиротворение и блаженство. Если Тельцы, Львы и Близнецы не упустят подаренные звездами возможности, то до конца 2024 года их ждет невероятная удача и успех во всех сферах жизни.