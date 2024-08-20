Баклажаны и перцы не перестают плодоносить и в сентябре: делаю такую подкормку в августе и продолжаю собирать урожай

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Несмотря на приближение времени сбора урожая, многие растения нуждаются в постоянной подкормке. В августе необходимо удобрение перцам и баклажанам. Какие средства использовать, рассказала агроном Ксения Давыдова. Порадовать растения можно питательным травяным настоем. Для этого измельчаем крапиву, подорожник и другие травы, заполняем ими треть ведра и слегка утрамбовываем. Добавляем 100 грамм дрожжей и заливаем теплой водой. Оставляем смесь на двое суток, затем разводим каждый литр готового раствора в 10 литрах воды и поливаем грядки.

Если ухудшается формирование плодов перцев, то поможет опрыскивание раствором из 2 чайных ложек суперфосфата и ведра воды. Чтобы спасти завязи, необходимо использовать борную кислоту из расчета 1 чайная ложка на 10 литров воды.

Чтобы баклажаны формировали красивые и ровные плоды, их рекомендуется подкормить под корнем суперфосфатом. На 10 литров воды использовать 40 грамм препарата.

Кроме того, в данный период полезно проводить опрыскивание перцев 0,2%-ным раствором кальциевой селитры или хелатом кальция. Последний усваивается растениями гораздо быстрее.