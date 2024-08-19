Новые саженцы все лето: когда и как правильно пересаживать флоксы

Когда пересаживать флоксы Лучше всего проводить процедуру весной или осенью. В начале сезона к пересадке приступают, как только прогреется почва и флоксы начнут выпускать побеги. Обычно это происходит в апреле-мае. Для пересадки также подходит конец августа — начало октября. Но лучше ориентируйтесь на климатические особенности вашего региона и постарайтесь «переселить» флоксы хотя бы за 3–4 недели до прихода заморозков, чтобы им хватило времени прижиться и набраться сил для нормальной зимовки. Допускается пересаживать флоксы и летом, даже в период цветения. Правда, делают это в крайнем случае, поскольку в фазе активного роста кустик может испытать сильный стресс из-за травмирования корневой системы.

Как выбрать место для пересадки флоксов Постарайтесь найти самый светлый и солнечный участок — в таких условиях флоксы будут пышно цвести продолжительное время. Если в полуденные часы на клумбы будет падать лёгкая полутень, ничего страшного с флоксами не случится.

Важно, чтобы в выбранном месте после дождей и таяния снега в грунте не застаивалась вода, иначе корневище рискует сгнить. А если вы пересаживаете высокорослые и среднерослые флоксы, отдавайте предпочтение клумбам, защищённым от сквозняков и сильных ветров, которые могут поломать высокие стебли.

Как выкопать флоксы для пересадки

Отступите от края куста около 15–20 см и обкопайте его со всех сторон, полностью вонзая штык лопаты в грунт. При необходимости подденьте земляной ком инструментом и достаньте корневище.

После этого руками аккуратно освободите корни от лишнего грунта.

Как делить флоксы

Если ваша задача — просто перенести кустик в другое место сада и огорода, пропустите этот шаг. Делить флоксы надо в том случае, если вы хотите омолодить слишком старое растение или получить новые саженцы.

Аккуратно разделите корневище руками на несколько частей. Оптимально, чтобы в каждой делёнке было не менее 3–4 побегов — так флокс сможет быстрее зацвести.

Если корни переплетены очень туго, разрежьте их острым, предварительно продезинфицированным ножом.

Как пересадить флоксы

Выкопайте посадочную яму, исходя из размеров флокса. Она должна быть примерно на 10 см глубже длины корневой системы и на 10–15 см шире её диаметра. Высокорослые и среднерослые разновидности сажайте на дистанции не менее 40–60 см друг от друга, а низким и стелющимся достаточно расстояния 30–40 см.

На дно каждой лунки добавьте 2 столовые ложки суперфосфата и тщательно перемешайте гранулы удобрения с грунтом.

Поместите делёнку в лунку и расправьте корни. Убедитесь, что корневая шейка (место соединения корней и стеблей) находится на 2–4 см ниже поверхности клумбы. При необходимости добавьте грунта на дно ямы или уберите лишний.

Засыпьте все пустоты вокруг корней флокса почвой и уплотните её ладонями.

Когда закончите пересаживать флоксы, обильно полейте их водой под корень. Одному растению понадобится около 5 л. Лучше использовать лейку с насадкой-рассеивателем, чтобы не размыть почву.

Как ухаживать за флоксами после пересадки

Следите, чтобы почва на клумбе всегда оставалась умеренно влажной, и не допускайте её пересыхания. В первые несколько недель после пересадки поливайте флоксы из лейки с насадкой-рассеивателем, чтобы напор воды не оголил корни. Проводите процедуру рано утром или вечером на закате, иначе капли воды под воздействием солнца могут обжечь листья. С приходом заморозков поливы нужно прекратить.