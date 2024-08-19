Сыктывкарские дети чаще отдают предпочтение компьютерным играм, чем настольным и спортивным
- 01:00 20 августа
- 12+
- Инесса Богатая
Фото из архива
SuperJob провел опрос среди родителей Сыктывкара о предпочтениях их детей в возрасте 7-14 лет. Как оказалось, большинство несовершеннолетних проводят свой досуг за компьютерными играми.
Сервис опубликовал результаты опроса:
- Компьютерные игры: 39% детей интересуются ими. Популярные игры — Roblox (15%), Minecraft (12%), также упоминаются «Танки», Standoff 2 и стратегии.
- Настольные игры: выбирают 18% детей, включая шахматы, «Монополию», карточные игры, «Лото», «Имаджинариум» и Scrabble.
- Спортивные игры: такими играми увлечены дети каждого шестого родителя, включая футбол, баскетбол и настольный теннис.
- Уличные активные игры: популярны у каждого девятого ребенка, включая догонялки, прятки, салки и катание на велосипедах.
- Ролевые игры: всего 3% детей играют в куклы и машинки, «дочки-матери» и «в школу», что значительно меньше по сравнению с 17 годами ранее.
- Другие занятия: 26% родителей уверены, что их дети не играют в компьютерные игры, а 10% считают, что их дети предпочитают рисование, пение, танцы, чтение книг и другие занятия.
Опрос проводился с 5 по 14 августа 2024 года.