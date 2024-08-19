На трассе в Коми "Лада" столкнулась с грузовиком
- 19:00 19 августа
- 12+
- Инесса Богатая
Фото очевидца
В Коми произошло столкновение отечественного автомобиля "Лада Калина" и грузовика марки "Man". В управлении Госавтоинспекции рассказали о подробностях дорожно-транспортного происшествия.
В социальных сетях появилась информация о том, что сегодня около десяти утра на трассе "Вятка" в Сыктывдинском районе произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика с прицепом.
В пресс-службе ГИБДД по Коми сообщили, что инцидент случился на 745 километре трассы "Вятка". По имеющимся данным, пятеро человек получили травмы. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, медики и аварийные службы.
Напомним, в Печоре мотоциклист перевернулся на дороге. Водителя двухколесного транспорта увезли в больницу на карете "скорой".