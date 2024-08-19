На трассе в Коми "Лада" столкнулась с грузовиком

В Коми произошло столкновение отечественного автомобиля "Лада Калина" и грузовика марки "Man". В управлении Госавтоинспекции рассказали о подробностях дорожно-транспортного происшествия.

В социальных сетях появилась информация о том, что сегодня около десяти утра на трассе "Вятка" в Сыктывдинском районе произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика с прицепом.